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Оппозиция требует вернуть пенсионерам «лишние» суммы, выплаченные ими по кредитам
23.02.2024 15:07
Уменьшение процентов по кредитам для более чем 150 тысяч пенсионеров и предоставлении им достоверной информации об отсрочках по задолженностям, этим темам было посвящено выступление президента Нацбанка Грузии Натии Турнава в парламенте Грузии:
«Были выявлены недочеты, в том числе факты предоставления недостоверной информации. Речь идет о предоставлении пенсионерам информации об отсрочках по кредитам. Поскольку этот недочет действительно был выявлен, мы дали строгое указание финансовому учреждению, банку, по требованию клиента вернуть его к старому графику, с соблюдением соответствующих условий.
Любому заемщику необходима правильная информация, а вот пенсионерам, даже в силу возраста, необходимо быть осторожнее.
К сожалению, намеренно или непреднамеренно, были распространены безответственные заявления о том, что якобы возврат к старому графику, на который пенсионер имеет полное право, означает аннулирование кредита. Возвращение к старому графику не означает аннулирование кредита», — заявила Турнава.
Между тем, в оппозиции требуют от властей вернуть пенсионерам и «лишние» суммы, которые им приходилось выплачивать «Либерти банку» до 2023 года:
«Вы, оказывается, такие гуманные. С сегодняшнего дня у этих 150 000 пенсионеров будет такая же пенсию в 26%, как и у остальных пенсионеров, и вы объявили об этом с большой помпой.
Посчитайте и верните лишние деньги 150 тысячам пенсионеров из тех 15 миллионов (лари), которые вы отдаете Банку Грузии из бюджета, ту разницу, которую они (пенсионеры) заплатили по кредиту, сравнению с другими пенсионерами», — сказал лидер «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе.
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