

НБГ разбирается, почему подсанкционный Сбербанк начал предлагать денежные переводы в Грузию

23.02.2024 22:24





Национальный банк Грузии разбирается, почему в приложении российского Сбербанка появилась опция перевода денег на грузинские счета.



«В Нацбанке реагируют на распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что подсанкционный российский «Сбербанк» начал осуществлять переводы со своих счетов в грузинские банки… Национальный банк осуществляет дополнительное изучение вопроса», — говорится в заявлении регулятора.



НБГ напоминает, что финансовый сектор страны следует санкциям, введенным США, ЕС и Великобритании в отношении России и Беларуси. Исходя из этого, грузинские банки обязаны препятствовать попыткам обхода санкционных режимов.



До сих пор регулятор не зафиксировал ни одной транзакции в грузинских банках с участием лиц, находящихся под санкциями.



Ранее сегодня стало известно, что в новом мобильном приложении Сбербанка в перечне стран, куда можно перевести деньги со своего российского счета, появилась Грузия.



За пару дней до этого прекратила работу система денежных переводов Contact, которой в Грузии пользовались многие российские релоканты.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





