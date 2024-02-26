

Пенсии бывших силовиков увеличатся с 560 лари до 1000 лари

26.02.2024 19:31





Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии обсудил поправки в закон «О государственных компенсациях и государственной академической стипендии». Законодательную инициативу правительства на заседании комитета представил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. Информацию об этом распространяет пресс-служба парламента Грузии.



Согласно законодательному пакету, изменения также вносятся в законы «О социальном обеспечении лиц, уволенных из армии, органов внутренних дел и Специальной службы государственной охраны и членов их семей» и «О гражданской безопасности».



Проект предусматривает улучшение социальных гарантий для уволенных из армии сотрудников, соответственно, увеличивается максимальный предел пенсии.



Согласно изменениям, по инициативе правительства предлагается увеличить ограничение в 560 лари до 1000 лари, а верхний предел – до 1200 лари.



Кроме того, впервые после 2013 года изменена методика расчета коэффициентов и увеличена сумма коэффициентов с 5 до 25 лари в зависимости от ранга. Верхний потолок также увеличен для бывших судей, бывших прокуроров, бывших парламентариев, сотрудников парламента, бывших дипломатов, бывших сотрудников гражданской авиации, бывшего генерального аудитора и его заместителя.



По словам Александре Дарахвелидзе, в конечном итоге эти изменения коснутся расходной части бюджета и дополнительно предусматриваются расходы в размере 45 миллионов лари.



Законодательные изменения должны вступить в силу с 1 мая 2024 года. Соответственно, перерасчет пенсии будет осуществлен для тех, кому она уже назначена.





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