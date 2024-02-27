

Роланд Прайс: Грузия является одной из ключевых стран для Среднего коридора

27.02.2024 12:27





«Если Средний коридор будет полностью развит, существует огромный потенциал для экономического развития», — заявила региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Роланд Прайс, перед презентацией нового исследования Всемирного банка по использованию потенциала «Среднего коридора».



По словам Роланд Прайс, Грузия является одной из ключевых стран «Среднего коридора».



«Сегодня мы начинаем исследование потенциала Среднего коридора. Главным открытием уже является возможность утроить торговлю и вдвое сократить время в пути по сравнению с данными о торговле и поездках за 2021 год. Если «Средний коридор» будет полностью развит, появится огромный потенциал для экономического развития. Это потребует некоторого времени и инвестиций. Самое главное, это потребует сотрудничества между сторонами, как государственными, так и частными лицами.



Что касается роли Грузии, то она является одной из ключевых стран. Наше исследование показывает, что Грузия, Казахстан и Азербайджан являются тремя основными странами «Среднего коридора». Что произойдет в 2030 году? Я считаю, что нам нужно общее видение. Мы говорим о торговле, о частном секторе. Как только появится общее видение и единая приверженность развитию этого коридора, я думаю, нет ничего невозможного. Средний коридор может быть использован не только как мост между Европой и Азией для доставки товаров из Европы в Азию, но и будет способствовать развитию межрегиональной торговли. Так что это действительно возможность для экономического развития стран региона Среднего коридора», — заявила Роланд Прайс.







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