|
|
|
Грузия временно не сможет импортировать российское топливо
27.02.2024 14:17
Грузия, предположительно, временно не сможет импортировать российское топливо. Правительство России запретит экспорт бензина в другие страны с 1 марта. Запрет не коснется оккупированные территори Грузии, пишет «Эхо Кавказа».
По информации Национальной службы статистики Грузии, в 2022 году импорт нефти и нефтепродуктов из России составил 621 млн долларов (46% от общего импорта), в 2023 году – 552 млн долларов (47%).
Ограничение будет введено после серии атак украинской армии на нефтеперерабатывающие заводы и аварий, последствия которых не могут быть быстро преодолены из-за западных санкций.
Запрет будет действовать полгода, сообщил агентствам представитель вице-премьера России Александра Новака. Мера должна помочь удержать цены в сезон увеличенного спроса на топливо на фоне сокращения производства.
Кроме того, НПЗ, как ожидается, обяжут продавать 16 процентов произведенного дизельного топлива на бирже. Сейчас они обязаны продавать 12,5%.
Временный запрет не коснется уже согласованных поставок в страны ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан), Узбекистан, Монголию, а также оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион.
Напомним, в январе–феврале четыре нефтеперерабатывающих завода в России, в том числе в Волгограде, Краснодарском крае, Туапсе и Усть-Луге были повреждены в результате атак беспилотников. Крупная поломка произошла на Нижегородском НПЗ. Производство бензина в России было сокращено почти на два процента.
На этом фоне биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на летнее дизельное топливо с начала года выросли на 8–23%.
Запрет на экспорт топлива уже вводился правительством осенью. Тогда отраслевые эксперты отмечали, что у правительства нет возможности долго поддерживать такой запрет. Топливо негде хранить, а затоваривание привело бы к сокращению производства нефти, писала газета «Коммерсантъ».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна