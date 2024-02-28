

Грузия ведет переговоры с крупными авиакомпаниями Азии о начале прямых рейсов

28.02.2024 21:48





Генеральный менеджер международных аэропортов Тбилиси и Батуми ведет переговоры с крупнейшими авиакомпаниями Азии о начале прямых рейсов в Грузию и будущем сотрудничестве. С этой целью Теа Закарадзе находится в Малайзии, где проходит один из масштабных мировых авиационных форумов – Routes Asia 2024.



Как сообщает пресс-служба TAV Georgia, в конференции принимают участие главы крупнейших авиакомпаний, аэропортов, авиационных властей и туристических ведомств из многих стран мира. Мероприятие включает тематические панельные дискуссии и двусторонние встречи руководителей аэропортов и авиакомпаний.



В рамках форума ведутся переговоры по развитию новых прямых авиамаршрутов с ведущими и быстрорастущими авиакомпаниями азиатского региона, среди которых: Japan Airlines, China Airlines, Beijing Capital Airlines, Air China и Air Asia Group, которые в очередь включает AirAsia, Air Asia India, Philippines Air Asia, Indonesia AirAsia и Thai AirAsia.



Уже состоялись встречи с первыми лицами компаний Hainan Airlines, Etihad Airways, Thai Lion Air, Tianjin Airlines, Malaysia Airlines Berhard и представителями аэропорта Пекина.







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