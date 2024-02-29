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В конкурсе на создание терминала Телавского аэропорта победила компания «Архитекторы Хмаладзе»
29.02.2024 13:52
Союз аэропортов Грузии подписал контракт с компанией «Архитекторы Хмаладзе», победившей в конкурсе на создание дизайна нового терминала Телавского аэропорта «Мимино».
Документ подписали генеральный директор Союза аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе и архитектор Георгий Хмаладзе, основатель ООО «Архитекторы Хмаладзе».
В конкурсе, на создание проекта нового терминала аэропорта Телави, приняли участие 13 компаний. Лучшим концептуально-дизайнерским проектом жюри назвало работу архитектора Георгия Хмаладзе.
По условиям конкурса участник должен был иметь опыт работы – не менее чем 3 года в сфере дизайна, а также опыт подготовки проектной документации многофункционального общественного здания площадью в более 4500 квадратных метров и проектирования хотя бы одного многофункционального общественного здания.
Компания «Архитекторы Хмаладзе» представила концептуальный и схематический проект аэропорта Телави: три вида внешнего дизайна зданий, спланировало внутреннее пространство зданий.
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