

В конкурсе на создание терминала Телавского аэропорта победила компания «Архитекторы Хмаладзе»

29.02.2024 13:52





Союз аэропортов Грузии подписал контракт с компанией «Архитекторы Хмаладзе», победившей в конкурсе на создание дизайна нового терминала Телавского аэропорта «Мимино».



Документ подписали генеральный директор Союза аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе и архитектор Георгий Хмаладзе, основатель ООО «Архитекторы Хмаладзе».



В конкурсе, на создание проекта нового терминала аэропорта Телави, приняли участие 13 компаний. Лучшим концептуально-дизайнерским проектом жюри назвало работу архитектора Георгия Хмаладзе.



По условиям конкурса участник должен был иметь опыт работы – не менее чем 3 года в сфере дизайна, а также опыт подготовки проектной документации многофункционального общественного здания площадью в более 4500 квадратных метров и проектирования хотя бы одного многофункционального общественного здания.



Компания «Архитекторы Хмаладзе» представила концептуальный и схематический проект аэропорта Телави: три вида внешнего дизайна зданий, спланировало внутреннее пространство зданий.



Источник: SOVA

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