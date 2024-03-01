

Квривишвили: Отмена визового режима является стимулом для привлечения большего количества китайских авиакомпаний

01.03.2024 17:29





По заявлению заместителя министра экономики Грузии Мариам Квривишвили, отмена визового режима между Грузией и Китаем является важным стимулом для увеличения авиакомпаниями частоты полетов и, с другой стороны, привлечения большего количества китайских авиакомпаний и чтобы во все три международных аэропорта Грузии стало больше полетов из различных китайских аэропортов .



Об этом Квривишвили сказала на заседании комитета парламента Грузии по внешним отношениям.



По ее словам, Китай является передовой страной в мировой туристической индустрии и будет сделано все для максимального использования возможностей.



Как отметила Квривишвили, увеличение частоты рейсов приведет в Грузию больше туристов из Китая, а китайская сторона также предпринимает значительные шаги в направлении Грузии.



Решение обоих государств – это подчеркивание углубления стратегического партнерства. Это станет стимулом для дальнейшего укрепления экономических связей между двумя странами, что положительно скажется на увеличении товарооборота. У нас есть соглашение о свободной торговле с Китаем, которое особенно помогает грузинским предпринимателям и их экономическому укреплению. Отмена визового режима с Китаем способствует увеличению потока пассажиров между двумя странами, в том числе туристического, что является важным стимулом для увеличения авиакомпаниями частоты полетов и, с другой стороны, привлечения большего количества китайских авиакомпаний и чтобы во все три международных аэропорта Грузии стало больше полетов из различных провинций и центральных аэропортов Китая», - заявила Мариам Квривишвили.





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