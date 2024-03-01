Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии ввели наказание за незаконные операции с цифровыми ценными бумагами


01.03.2024   22:17


Незаконное распоряжение дематериализованными ценными бумагами в Грузии стало уголовным преступлением с 1 марта 2024 года.

Согласно принятым парламентом в декабре 2024 года поправкам в Уголовный кодекс Грузии, распоряжение цифровыми ценными бумагами без согласования с производителем, числящимся в отчете "О владении дематериализованными ценными бумагами" без признаков отмывания денег либо мошенничества, будет караться штрафом либо лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

Это же нарушение, повлекшее получение дохода в крупном размере, будет предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет.

Под крупным размером подразумевается доход более 10 тысяч лари.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна