

В Грузии ввели наказание за незаконные операции с цифровыми ценными бумагами

01.03.2024 22:17





Незаконное распоряжение дематериализованными ценными бумагами в Грузии стало уголовным преступлением с 1 марта 2024 года.



Согласно принятым парламентом в декабре 2024 года поправкам в Уголовный кодекс Грузии, распоряжение цифровыми ценными бумагами без согласования с производителем, числящимся в отчете "О владении дематериализованными ценными бумагами" без признаков отмывания денег либо мошенничества, будет караться штрафом либо лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.



Это же нарушение, повлекшее получение дохода в крупном размере, будет предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет.



Под крупным размером подразумевается доход более 10 тысяч лари.





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