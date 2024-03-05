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«Еврооптимисты» предлагают снизить налог на аренду коммерческой недвижимости


05.03.2024   12:54


Парламентская группа «Еврооптимисты» предложила снизить до 5% налог за сдачу недвижимости под коммерцию, уравняв тем самым ставку с жилой недвижимостью.

Сейчас налог в случае сдачи недвижимости под коммерческую деятельность составляет 20%, под жилую, при условии регистрации сделки в реестре — 5%.

Роман Гоциридзе заявил, что бюджет ничего не потеряет, а только приобретет в результате налоговой льготы. Снижение налоговой ставки позволит легализовать сферу — больше людей будут регистрировать сделки с коммерческой недвижимостью и платить налог.

Поправки обсудил отраслевой комитет по экономике. Далее обсуждения продолжатся в финансовом, бюджетном и юридическом комитетах.


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