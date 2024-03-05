

«Еврооптимисты» предлагают снизить налог на аренду коммерческой недвижимости

05.03.2024 12:54





Парламентская группа «Еврооптимисты» предложила снизить до 5% налог за сдачу недвижимости под коммерцию, уравняв тем самым ставку с жилой недвижимостью.



Сейчас налог в случае сдачи недвижимости под коммерческую деятельность составляет 20%, под жилую, при условии регистрации сделки в реестре — 5%.



Роман Гоциридзе заявил, что бюджет ничего не потеряет, а только приобретет в результате налоговой льготы. Снижение налоговой ставки позволит легализовать сферу — больше людей будут регистрировать сделки с коммерческой недвижимостью и платить налог.



Поправки обсудил отраслевой комитет по экономике. Далее обсуждения продолжатся в финансовом, бюджетном и юридическом комитетах.



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