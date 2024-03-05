|
|
|
«Еврооптимисты» предлагают снизить налог на аренду коммерческой недвижимости
05.03.2024 12:54
Парламентская группа «Еврооптимисты» предложила снизить до 5% налог за сдачу недвижимости под коммерцию, уравняв тем самым ставку с жилой недвижимостью.
Сейчас налог в случае сдачи недвижимости под коммерческую деятельность составляет 20%, под жилую, при условии регистрации сделки в реестре — 5%.
Роман Гоциридзе заявил, что бюджет ничего не потеряет, а только приобретет в результате налоговой льготы. Снижение налоговой ставки позволит легализовать сферу — больше людей будут регистрировать сделки с коммерческой недвижимостью и платить налог.
Поправки обсудил отраслевой комитет по экономике. Далее обсуждения продолжатся в финансовом, бюджетном и юридическом комитетах.
Новости - Грузия
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна