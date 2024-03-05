

Лаша Хуцишвили встретился с вице-президентом Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани

05.03.2024 18:35





Министр финансов Лаша Хуцишвили встретился с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани.



«Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества Всемирного банка и Грузии и проекты, которые реализуются при поддержке Всемирного банка, как в государственном, так и в частном секторе.



Министр проинформировал вице-президента Всемирного банка о текущей макроэкономической ситуации в стране, шагах, предпринятых правительством и планируемых реформах в направлении экономического роста и бюджетной консолидации в 2021-2023 годах.



Было отмечено, что ведется работа по подготовке обновленной структуры партнерства между Грузией и Всемирным банком (CPF), которая будет способствовать дальнейшему развитию страны.



По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить активное сотрудничество», — говорится в информации ведомства.





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