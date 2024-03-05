|
|
|
Лаша Хуцишвили встретился с вице-президентом Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани
05.03.2024 18:35
Министр финансов Лаша Хуцишвили встретился с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани.
«Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества Всемирного банка и Грузии и проекты, которые реализуются при поддержке Всемирного банка, как в государственном, так и в частном секторе.
Министр проинформировал вице-президента Всемирного банка о текущей макроэкономической ситуации в стране, шагах, предпринятых правительством и планируемых реформах в направлении экономического роста и бюджетной консолидации в 2021-2023 годах.
Было отмечено, что ведется работа по подготовке обновленной структуры партнерства между Грузией и Всемирным банком (CPF), которая будет способствовать дальнейшему развитию страны.
По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить активное сотрудничество», — говорится в информации ведомства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна