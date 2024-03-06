

Агентство конкуренции: 65% нарушений прав потребителей связаны с онлайн-торговлей

06.03.2024 11:00





65% нарушений прав потребителей связаны с онлайн-торговлей - в 70% дел оформляется договор условной ответственности, который подразумевает восстановление права потребителя и исправление торговой политики со стороны продавца.



Об этом в интервью «IPN» рассказал директор Агентства конкуренции и защиты потребителей Ираклий Леквинадзе и пояснил, что с 1 ноября 2022 года по февраль 2024 года в результате договора об условных обязательствах выгода потребителей составляет более 500 тысяч лари.



«В период с 1 ноября 2022 года по февраль 2024 года в агентстве зарегистрировано 715 заявлений. 70% наших решений заканчиваются соглашением об условных обязательствах. Это означает следующее - во время изучения торговец говорит – «Я вижу риск нарушения, поэтому давайте прекратим дело и я восстановлю права пользователя, верну сумму, поменяю потребителю вещь или починю - удовлетворю любую претензию, которая у него была, и в то же время я готов исправить то, что создало проблему, то есть мою торговую политику». Если такое желание выражено со стороны торговца, между агентством и им оформляется соглашение условного обязательства. Агентством определяется разумный срок, и если в течение этого периода выполняются все условия, дело считается завершенным. Основная часть наших решений приходится именно на такого типа соглашения. Это очень выгодно для всех сторон. С 1 ноября 2022 года, когда мы приступили к исполнению, по февраль 2024 года прямая выгода, которую получили потребители от таких решений, превысила примерно 500 тысяч лари. Это ощутимо для пользователя... Единичные случаи, когда претензия пользователя не была удовлетворена, то есть нарушение не было подтверждено, не было оснований, и дело было закрыто. Также есть случаи, что особенно касается мелких и предпринимателей в онлайн-сетях, когда они не восстановили права потребителей. Нарушение было подтверждено, но не исправлено, и мы оштрафовали компании.



На сегодняшний день объем штрафов составляет 30 986 лари. У нас есть стандарт минимального штрафа. Если компания не может показать оборот, штрафуем минимум на 600 лари. Если у компании есть обороты, штрафуется до 2% от оборота – это определяется тяжестью нарушения.



65% вопросов потребителей связаны с онлайн-торговлей, поскольку при онлайн-торговле возникает больше проблем – покупатель физически не может увидеть товар; на картинке может быть одно, а в реальности другое, или описание не соответствует реальным параметрам. Поэтому больше претензий приходится на онлайн-торговлю. В плане обращаемости Тбилиси самый активный, хотя в последнее время процентные показатели растут и в регионах, что является следствием нашего информационного обеспечения.



67% вопросов приходится на оптовую и розничную торговлю, далее следуют транспорт и складирование. В основном это касается компаний, осуществляющих транспортировку товара – например, товар не был доставлен клиенту вовремя, был утерян или поврежден. Есть небольшой процент в направлении искусства, развлечения и отдыха, а также здравоохранения, социальных услуг и любого другого типа обслуживания», – заявил Ираклий Леквинадзе.





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