

С мая откроется объездная магистраль Зестафони

07.03.2024 13:40





«Участок Шорапани-Аргвета, являющийся составной частью дороги через перевал Рикоти, находится в завершающей фазе строительства. Согласно проекту, на участке предусмотрено 10 тоннелей, построено 15 мостов из 17, на двух других мостах продолжается укладка дорожного покрытия, строятся инженерные системы и ведутся другие монтажные работы.



Соответственно, с мая население сможет пользоваться участком Шорапани-Аргвета Зестафонской объездной дорогой», — заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, который ознакомился с текущими работами на участке Рикоти.



«Открытие объездной дороги Зестафони будет существенно способствовать как комфортному и бесперебойному передвижению, так и повышению уровня безопасности дорожного движения. Естественно, на оставшемся участке дороги работы будут продолжены», — отметил Ираклий Карселадзе.



В рамках строительства магистрали Рикоти в общей сложности строится до 52 км дороги, 97 мостов и 51 туннель. На данный момент 50 тоннелей из 51 уже прорезаны, продолжаются работы по прорезке 51-го тоннеля. Автомобили уже могут проезжать через 38 тоннелей. Из 97 мостов, предусмотренных проектом, уже построено 89. Автомобильный транспорт уже использует 65 мостов. Общая стоимость строительных работ участка перевала Рикоти составляет до 2,6 млрд лари. Строительные работы завершатся в 2024 году.





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