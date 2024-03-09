

ФАО и USAID закупили для Грузии новые машины для борьбы с саранчой

09.03.2024 22:32





Грузия получила от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) внедорожники, которые будут использоваться для борьбы с саранчой.



Четыре новых автомобиля переданы Национальному агентству продовольствия. Их покупку финансировало Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках программы борьбы с саранчой в странах Кавказа и Центральной Азии.

Благодаря внедорожникам специалисты смогут расширить ареал мониторинга. Маркировка зон распространения будет происходить гораздо быстрее.



«Мы уже много лет активно сотрудничаем с ФАО. В рамках указанного сотрудничества была усовершенствована система мониторинга вредителей; Внедрены современные методы опрыскивания, которые помогают контролировать популяцию саранчи и предотвратить значительные убытки в сельском хозяйстве», — сказал замглавы агентства Зураб Липартия.



Нашествия саранчи происходят в Грузии ежегодно. Больше всего страдают Кахетия, Квемо-Картли, Мцхета-Мтианети и Шида-Картли.



Национальное агентство продовольствия планирует мероприятия против саранчи при участии ФАО и иностранных специалистов по защите растений. Фермеры отмечают, что в последние годы численность вредителей уменьшилась.





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