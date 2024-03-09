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Игровые счета имеется у каждого третьего жителя Грузии
09.03.2024 22:40
Игровой счет (аккаунт в онлайн-казино, тотализаторах и т.д.) есть практически у каждого третьего жителя Грузии. Об этом говорится в отчете тематической исследовательской группы, созданной в парламенте страны.
«В Грузии на различных онлайн-платформах азартных игр зарегистрировано более 1 миллиона аккаунтов, владельцами которых являются граждане Грузии. Для большей наглядности можно сказать, что игровой счет есть у каждого третьего жителя Грузии», — сказано в документе.
Проблемой авторы документа называют высокую вовлеченность подростков. Опросы, проведенные до ужесточения законодательства в 2022 году, показали, что в Тбилиси у 48% подростков в возрасте от 14 до 18 лет есть опыт азартных игр. Получается, что каждый второй несовершеннолетний хотя бы раз пользовался гемблинговыми платформами. По Грузии опыт азартных игр есть у 31% подростков.
При такой популярности азартных игр в Грузии работает всего три реабилитационных центров для лудоманов. При этом позволить курс реабилитации здесь себе может далеко не каждый. Программа полного выздоровления игромана длится 6-7 месяцев, а ее ежемесячная стоимость колеблется от 1 тысячи до 2,5 тысячи лари.
Тематическая исследовательская группа по проблеме игровой зависимости подростков и молодежи была создана в рамках комитета парламента по спорту и делам молодежи в июне 2023 года.
В 2022 году в Грузии ужесточили закон, который контролирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов. Был введен запрет на рекламу азартных игр, возрастной ценз увеличен до 25 лет, играть запретили госслужащим, открылся реестр лудоманов, а налоги для игорного бизнеса подняли.
Важно также, что гемблинговые платформы обязали улучшить процесс верификации аккаунтов. Это помогает снизить вовлеченность несовершеннолетних.
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