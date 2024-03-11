

Премьер-министр: С 2012 года наблюдается 66%-ный рост потребительских цен

11.03.2024 11:33





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, когда оппозиция говорит о ценах, очевидны «попытки перенести акценты».



По его словам, до сих пор оппозиция уклоняется высказывать свою позицию относительно подготавливаемого парламентским большинством законопроекта против пропаганды ЛГБТ.



Однако, что касается самих цен, то, по словам главы правительства, Национальная служба статистики публикует индекс потребительских цен, согласно которому с 2012 года наблюдается 66%-ный рост.



«Попытка сместить акценты очевидна. Что касается цен, Национальная служба статистики Грузии публикует индекс потребительских цен, согласно которому с 2012 года наблюдается 66%-ный рост. Здесь тоже были манипуляции, манипуляционно публиковались определенные цифры, в действительности же с 2012 года рост составляет 66%, что является одним из лучших показателей, если взглянуть на данные, которые есть в разных странах, в том числе в странах ЕС, США, соседних странах и т. д. Я напоминаю, что за этот период мы пережили 2 кризиса. Исходя из этого, публикуемые данные сами по себе являются манипулятивными, и мы можем дать более детальный ответ на эти распространяемые спекуляции.



Оппозиция по сей день уклоняется от фиксирования своей позиции по законопроекту, который готовится парламентским большинством. Это их политическое решение. Общество будет наблюдать за этими процессами и на основании этого сформирует свою позицию, как относительно правящей партии, так и в отношении оппозиционных партий», - заявил Кобахидзе.





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