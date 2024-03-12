

В ближайшие дни будет объявлен конкурс на строительство порта Анаклия - министр

12.03.2024 18:19





По заявлению министра экономики Грузии Левана Давиташвили, строительный конкурс на строительство порта Анаклия будет объявлен в ближайшие дни.



По его словам, в ближайшее время будет выбрана та строительная компания, которая начнет работы над морской инфраструктурой.



«В обоих направлениях ведется интенсивная работа. Чтобы ускорить процессы, мы наняли международную (консалтинговую) компанию с высокой репутацией, которая оказывает нам помощь в технологической части. Соответственно, совместно с HAEDES было подготовлено конкурсное (тендерное) предложение. Это ведущая бельгийская компания, и сейчас мы уже начинаем объявлять строительный конкурс. Он начнется в ближайшие дни. Эта работа велась в течение полугода в 2023 году. Уточнены последние детали. На последнем заседании правительства также мы согласовали окончательные детали, и в ближайшее время будет отобран уже тот строитель, который начнет работать над морской инфраструктурой.



Также параллельно идет процесс выбора частного партнера, в соответствии с законодательством о частном и публичном сотрудничестве. Здесь у нас также включены две международные консультационные компании. Вы знаете, что мы уже находимся на этапе принятия предложения, в прошлом году было выражение интереса, которое проведено успешно. Мы получили двух высококвалифицированных претендентов и идет работа с двумя консорциумами. Вы знаете, что именно по просьбе обеих компаний мы продлили сроки, поскольку им потребовалось больше времени на подготовку документов. Поэтому сроки продлены до конца мая. До конца мая мы уже представим предложения, и в этом году произойдет отбор, также и частных партнеров», - сказал министр экономики.





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