

APM Terminals готова начать масштабный инвестиционный и расширяющий проект

12.03.2024 20:54





«APM Terminals готова начать масштабный инвестиционный и расширяющий проект», — говорится в информации, которую распространила компания.



По ее данным, новая портовая инфраструктура в Поти будет способствовать росту международной торговли через транзитный коридор Грузии, что сыграет важную роль в развитии экономики страны и Среднего коридора.



Согласно заявлению компании, проект расширения северной части нынешнего порта будет реализовываться шаг за шагом с привлечением прямых иностранных инвестиций на сумму более 200 миллионов долларов США.



«После завершения проекта расширенный порт сможет принимать и обрабатывать суда с осадкой до 13,5 метров — самые крупные суда, которые могут заходить в Черное море», — отмечается в информации, распространенной APM Terminals.



APM Terminals Poti — юридическое лицо, базирующееся в Грузии, 100% акций которого принадлежат APM Terminals B.V.



APM Terminals — компания-член группы Maersk со штаб-квартирой в Гааге, Королевство Нидерланды. Компания управляет 62 портовыми инфраструктурами и терминалами в 35 странах мира. С 2011 года APM Terminals управляет морским портом Поти через свою дочернюю компанию АО «Корпорация морского порта Поти».







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