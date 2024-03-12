

Кутаисский аэропорт является одним из самых быстрорастущих аэропортов Европы - замминистра

12.03.2024 21:06





Кутаисский аэропорт переместился из малых аэропортов в средние в международных рейтингах — согласно отчету ACI Europe за 2023 год, пассажиропоток в Кутаисском аэропорту увеличился на 91% по сравнению с допандемическим периодом, после чего из малых аэропортов перешел в категорию средних аэропортов, а по данным на январь 2024 года, Кутаисский международный аэропорт занимает третье место среди средних аэропортов Европы с ростом пассажиропотока на 171,8%. Речь идет об аэропортах-членах ACI, которые ежегодно обслуживают до 10 миллионов пассажиров.



По словам заместителя министра экономики Мариам Квривишвили, это еще одно признание Кутаисского международного аэропорта, согласно которому наш аэропорт является одним из самых быстрорастущих аэропортов не только в регионе, но и в Европе. По ее словам, следует подчеркнуть, что Кутаисский международный в 2023 году установил новый рекорд и принял более 1 600 000 пассажиров.



«В Кутаисском аэропорте выполняются прямые рейсы по 37 направлениям, из которых 28 — европейские направления, и именно Кутаисский аэропорт вносит наибольший вклад в развитие туризма и авиационной отрасли нашей страны. В этом году у нас очень амбициозные планы по дальнейшему расширению аэропорта и увеличению его пропускной способности, чтобы принять больше авиакомпаний, получить больше прямых рейсов, открыть новые направления в европейских странах и, как следствие, как в Имеретинском регионе, так и в Грузии в целом, принять еще больше отечественных и международных путешественников», — отметила Мариам Квривишвили.







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