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Российские инвестиции в Грузии: куда идут деньги?
13.03.2024 14:23
По итогам прошлого года Россия заняла пятое место в списке стран по прямым инвестициям в Грузию. Из РФ в 2023 году поступило 88 млн долларов инвестиций, на 19% меньше, чем в 2022 году.
Бизнес-портал BM.ge получил от службы статистики Грузии список компаний, в которые было вложено больше всего российских инвестиций в 2023 году.
1. Pontus Development. Это компания, которая строит пятизвездочный апарт-отель в Гонио, на черноморском побережье. Согласно уставным документам, акционер «Понтуса» — компания «Кедр» из Московской области.
2. Jettycloud. ИТ компания. Компания принадлежит Давиду Слонимскому. В 2023 году выручка компании составила 150 миллионов лари, а чистая прибыль — 14 миллионов лари.
3. «Легеро». Строительная компания, была основана в марте 2022 года. Принадлежит российской компании «Светлица».
4. «Центр женского здоровья» (ქალთა ჯანმრთელობის ცენტრი). Основана в декабре 2022 года. Принадлежит российской компании «Векторфарм».
5. «Эиар Меридианс». Строительство. На рынке с 2015 года, основатели Астамур Чазмава и Рефик Коитамба.
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