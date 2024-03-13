

Российские инвестиции в Грузии: куда идут деньги?

13.03.2024 14:23





По итогам прошлого года Россия заняла пятое место в списке стран по прямым инвестициям в Грузию. Из РФ в 2023 году поступило 88 млн долларов инвестиций, на 19% меньше, чем в 2022 году.



Бизнес-портал BM.ge получил от службы статистики Грузии список компаний, в которые было вложено больше всего российских инвестиций в 2023 году.



1. Pontus Development. Это компания, которая строит пятизвездочный апарт-отель в Гонио, на черноморском побережье. Согласно уставным документам, акционер «Понтуса» — компания «Кедр» из Московской области.



2. Jettycloud. ИТ компания. Компания принадлежит Давиду Слонимскому. В 2023 году выручка компании составила 150 миллионов лари, а чистая прибыль — 14 миллионов лари.



3. «Легеро». Строительная компания, была основана в марте 2022 года. Принадлежит российской компании «Светлица».



4. «Центр женского здоровья» (ქალთა ჯანმრთელობის ცენტრი). Основана в декабре 2022 года. Принадлежит российской компании «Векторфарм».



5. «Эиар Меридианс». Строительство. На рынке с 2015 года, основатели Астамур Чазмава и Рефик Коитамба.





Источник: Новости - Грузия

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