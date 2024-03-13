

Парламентская делегация Грузии обсудила в Швейцарии возможность прямого авиасообщения

13.03.2024 22:00





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, в ходе встреч, проведенных в рамках визита парламентской делегации в Швейцарскую Конфедерацию, обсуждались вопросы углубления сотрудничества между парламентами и проекты, которые Швейцария реализует в Грузии.



По его словам, на встрече также говорили о том, как Грузия справляется с вызовами, существующими в регионе.



«Мы говорили о том, как Грузия справляется с вызовами, существующими в регионе, особенно в последние два года. Конечно, у нас был разговор с Агентством по развитию и сотрудничеству о текущих проектах, которые Швейцария реализует в Грузии. С нашей стороны были выражены желание и готовность к тому, чтобы в творческом процессе, когда речь идет о приближении к стандартам, участвовали эксперты со стороны Швейцарии, особенно в сферах, связанных с охраной окружающей среды, сельским хозяйством, профессиональным развитием», - заявил Папуашвили.



По его словам, Швейцария на протяжении многих лет играет большую роль в укреплении безопасности в Грузии.



«Для Швейцарии особое значение имеет та роль, которую она играет в Грузии и, в принципе, в регионе в целом, как сторона, участвующая в переговорном процессе с Россией. Вы знаете, что женевский формат – единственный формат, где Грузия может разговаривать с Россией, в том числе поднимать вопросы деоккупации. Поэтому Швейцария серьезно относится к своей роли в этом смысле. Я поблагодарил их за поддержку, которую они оказывали на протяжении многих лет, и особенно за ту роль, которую Швейцария исполняет в Грузии в плане укрепления безопасности. Мы также говорили о вопросах интенсивных отношений между странами, в частности, это касается возможности назначения прямых рейсов, и в этой связи есть политическое решение и ведутся переговоры с компанией, чтобы были прямые рейсы, что, разумеется, сделает посещение стран более интенсивным и доступным для граждан обеих стран», - заявил Шалва Папуашвили.





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