

Ираклий Кобахидзе встретился с делегацией TAV Airports Holding

14.03.2024 18:41





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с делегацией холдинга TAV Airports Holding, входящего в группу ADP. Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства.



На встрече речь шла о реализуемых и планируемых инфраструктурных проектах в международных аэропортах Тбилиси и Батуми, целью которых является увеличение пропускной способности пассажиропотока.



«Разговор коснулся процесса подготовки к летнему сезону и было отмечено, что в ближайшее время на грузинский рынок планируется выход новых авиакомпаний.



Подчеркнуты растущие показатели туризма и ожидания в этом плане на текущий год. Отмечалось, что инфраструктуре аэропорта важно быть готовой к комфортному обслуживанию возросшего пассажиропотока.



Руководители компании проинформировали премьер-министра о проектах, реализованных за последний период, и отметили, что в ближайшее время планируется расширение посадочного терминала, что поможет сократить очереди на пункте пропуска.



В ходе встречи также обсуждались изменения в руководстве TAV Airports Holding. Было отмечено, что крупнейшим акционером холдинга является французская группа ADP, которая вместе с TAV Airports представлена ​​в 108 аэропортах 29 стран мира», — отмечается в информации пресс-службы аппарата правительства.





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