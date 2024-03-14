|
|
|
Ираклий Кобахидзе встретился с делегацией TAV Airports Holding
14.03.2024 18:41
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с делегацией холдинга TAV Airports Holding, входящего в группу ADP. Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства.
На встрече речь шла о реализуемых и планируемых инфраструктурных проектах в международных аэропортах Тбилиси и Батуми, целью которых является увеличение пропускной способности пассажиропотока.
«Разговор коснулся процесса подготовки к летнему сезону и было отмечено, что в ближайшее время на грузинский рынок планируется выход новых авиакомпаний.
Подчеркнуты растущие показатели туризма и ожидания в этом плане на текущий год. Отмечалось, что инфраструктуре аэропорта важно быть готовой к комфортному обслуживанию возросшего пассажиропотока.
Руководители компании проинформировали премьер-министра о проектах, реализованных за последний период, и отметили, что в ближайшее время планируется расширение посадочного терминала, что поможет сократить очереди на пункте пропуска.
В ходе встречи также обсуждались изменения в руководстве TAV Airports Holding. Было отмечено, что крупнейшим акционером холдинга является французская группа ADP, которая вместе с TAV Airports представлена в 108 аэропортах 29 стран мира», — отмечается в информации пресс-службы аппарата правительства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна