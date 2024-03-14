

Red Wings планирует летать из Грозного в Тбилиси и Батуми

14.03.2024 18:42





Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) 13 марта выдало предварительные разрешения (допуски) на выполнение российской авиакомпанией Red Wings дополнительных рейсов в Грузию.



Red Wings, в частности, хочет летать по следующим направлениям:



Иркутск-Тбилиси;

Новосибирск-Тбилиси;

Грозный-Тбилиси;

Новосибирск-Батуми;

Грозный-Батуми;

Новосибирск-Кутаиси.

По каждому из направлений допуски выданы на выполнение семи рейсов в неделю.



Для начала рейсов российской авиакомпании необходимо получить разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии. В ведомстве заявили «Эху Кавказа», что Red Wings пока не обращалась к ним для получения разрешения на выполнение вышеупомянутых полетов.



В июле 2023 года Росавиация выдала допуски на 284 рейса в неделю между городами России и Грузии. В ведомстве тогда заявили, что «допуск на выполнение полета по международному маршруту предоставляется авиакомпании межведомственной комиссией при Минтрансе России и является подтверждением права авиакомпании на перевозку», однако воспользоваться таким правом авиакомпания может только после выполнения ряда дополнительных условий, среди которых: получение разрешения Росавиации на выполнение полетов по договорному маршруту; получение разрешения уполномоченных властей иностранного государства на выполнение полетов по договорному маршруту; получение слотов в аэропорту вылета/прилета и другие технические (операционные) разрешения, предусмотренные воздушным законодательством и международными соглашениями о воздушном сообщении.



В настоящее время Red Wings летает в Батуми из Москвы; в Кутаиси из Москвы и Санкт-Петербурга; в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Самары, Казани и Екатеринбурга.





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