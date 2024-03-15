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С сегодняшнего дня снижаются проценты по кредитам для пенсионеров
15.03.2024 13:00
Согласно достигнутому между государством и «Либерти банком», соглашению, с сегодняшнего дня 150 000 пенсионерам будут снижены проценты по кредитам.
В «Либерти банк» заявили, что с 15 марта будут обновлены условия для клиентов, пользующихся кредитами под пенсионное обеспечение, выданными до 1 января 2023 года.
В частности, по решению «Либерти банка», процентная ставка по кредитам под пенсионное обеспечение будет снижена для всех, кто не воспользовался обновленными условиями, установленными в 2023 году. Соответственно, изменение коснется пенсионных кредитов и овердрафтов, выданных до 1 января 2023 года.
«В результате этого изменения до 150 000 пенсионерам будут автоматически скорректированы текущие условия кредитования, а процентная ставка будет равна проценту выданных кредитов на обновленных условиях», — говорится в заявлении банка.
Напомним, с 2023 года для пользователей пенсионных кредитов определены новые условия, а соглашением, подписанным между государством и «Либерти банком», установлена специальная формула, на основании которой, ставка по пенсионному кредиту должна рассчитываться следующим образом – шестимесячный индекс TIBR плюс 15%. Индекс TIBR – это индекс межбанковской ставки Тбилиси, который обычно равен ставке рефинансирования Национального банка. Соответственно, согласно существующей ситуации, ставка пенсионных кредитов должна находиться в пределах 23-24%.
Изменение коснется тех лиц, которые заключили договор по пенсионному кредиту до 2023 года. Изменение ставки произойдет сегодня, 15 марта.
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