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Туристический потенциал Грузии будет представлен на выставке Ferien Messe Wien в Вене
16.03.2024 13:13
Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в международной туристической выставке Ferien Messe Wien в Вене, Австрия. В частности, на ярмарке представлен департамент туризма и курортов Аджарии.
Согласно сообщению Национальной администрации туризма, в рамках форума состоялись встречи с госсекретарем по туризму Австрии и директором Национальной администрации туризма Австрии. На встрече присутствовала посол Грузии в Австрии Кетеван Цихелашвили.
В Венской туристической выставке принимают участие 850 компаний и организаций, выставку посещают 11 тысяч человек», — говорится в информации Национальной администрации туризма.
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