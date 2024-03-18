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Объявлен международный тендер на строительные работы порта Анаклия
18.03.2024 12:36
Согласно закупочным процедурам Всемирного банка, объявлен международный тендер на проектирование и строительство морской инфраструктуры порта Анаклия.
Информацию распространяет Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Тендерная документация отправлена компаниям т.н большой четверки (Boskalis, DEME, Jan De Nul, Van Oord).
«Важно, что большая часть морских работ порта приходится на дноуглубительные работы, и этим компаниям принадлежит 80% мирового дноуглубительного флота.
Целесообразность направления тендерной документации на закупку работ европейским компаниям («большой четверке») была выявлена в результате консультации с международной консалтинговой компанией HAEDES B.V. Данная компания была нанята ООО «Морской порт Анаклия» с целью своевременного, надежного и качественного выполнения работ, подготовки технических задач.
Для указанных закупок будет использоваться одноэтапная процедура закупок с использованием лимитированных подходов международного рынка. Приглашенные претенденты должны представить тендерные предложения по техническому и финансовому направлениям.
Победителем будет объявлено предложение, которое будет соответствовать требованиям/критериям отбора и иметь наивысший общий балл (балл технического предложения плюс балл финансового предложения).
«Осуществление проекта порта Анаклия будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, улучшению социально-экономического положения местного населения, повышению конкурентоспособности транспортного коридора, проходящего через Грузию, привлечению новых грузопотоков через территорию Грузии, а также развитию производственных и логистических сервисов порта», — отмечается в заявлении в Минэкономики Грузии.
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