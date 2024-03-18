

Объявлен международный тендер на строительные работы порта Анаклия

18.03.2024 12:36





Согласно закупочным процедурам Всемирного банка, объявлен международный тендер на проектирование и строительство морской инфраструктуры порта Анаклия.



Информацию распространяет Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.



Тендерная документация отправлена компаниям т.н большой четверки (Boskalis, DEME, Jan De Nul, Van Oord).



«Важно, что большая часть морских работ порта приходится на дноуглубительные работы, и этим компаниям принадлежит 80% мирового дноуглубительного флота.



Целесообразность направления тендерной документации на закупку работ европейским компаниям («большой четверке») была выявлена ​​в результате консультации с международной консалтинговой компанией HAEDES B.V. Данная компания была нанята ООО «Морской порт Анаклия» с целью своевременного, надежного и качественного выполнения работ, подготовки технических задач.



Для указанных закупок будет использоваться одноэтапная процедура закупок с использованием лимитированных подходов международного рынка. Приглашенные претенденты должны представить тендерные предложения по техническому и финансовому направлениям.



Победителем будет объявлено предложение, которое будет соответствовать требованиям/критериям отбора и иметь наивысший общий балл (балл технического предложения плюс балл финансового предложения).



«Осуществление проекта порта Анаклия будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, улучшению социально-экономического положения местного населения, повышению конкурентоспособности транспортного коридора, проходящего через Грузию, привлечению новых грузопотоков через территорию Грузии, а также развитию производственных и логистических сервисов порта», — отмечается в заявлении в Минэкономики Грузии.







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