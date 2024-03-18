

Грузинский производитель фагов «Biochimpharm» привлек 17 млн. инвестиций

18.03.2024 13:56





«Я надеюсь, что при поддержке государства, частного сектора, дружественных стран и Европейского Союза Грузия будет позиционироваться как экспортер фагов, и в среднесрочной, 3-4-летней, перспективе мы будем представлены на рынке фармацевтической продукцией Евросоюза фаговыми препаратами» – заявил генеральный менеджер Biochimpharm Рати Долиджашвили.



По его словам, Грузия является родиной не только вина, но и бактериофагов - это уникальное лекарство, являющееся единственной альтернативой антибиотикам, но грузинские препараты не могли попасть на европейский рынок из-за отсутствия необходимого сертификата качества.



Недавно компания сумела получить сертификат GMP, начать экспортировал грузинский фаги в 8 стран мира и привлечь инвестиции на сумму 17 млн. лари.



«Наша компания является предприятием, созданным на базе исторического бактериофагового предприятия, которое производит фаги. У нас работает 65 человек, есть 2 международных патента. Мы особенно гордимся, тем, что получили сертификат GMP, эквивалентный европейскому стандарту. Мы получили инвестиции на сумму 17 млн., в том числе от ЕС, ЕБРР, государственного агентства «Производи в Грузии», агентства инноваций и технологий, и других местных и зарубежных доноров, которые активно участвуют в выводе важных технологий на еще более высокий уровень» - заявил Рати Долиджашвили.



По его словам, продукция компании - на 100% научно обоснованная продукт, который продается примерно в 10 000 аптеках Грузии и постсоветских стран.



«Сегодня антибиотикотерапия уже не считается успешным методом лечения, потому что она уже не может вылечить многие заболевания. Ее альтернативой являются фаги, родиной которых является Грузия. Мы можем позиционировать Грузию не только с точки зрения гастрономического направления, но и в на других направлениях. Бактериофаги – это способ решения глобальных проблем в области здравоохранения» - говорит Рати Голиджашвили.



Что касается экспортного потенциала грузинских фагов, то по его словам, доля экспорта в продажах составила от 40 до 60%, но этот показатель увеличится после получения европейского сертификата.



«Препятствием для экспорта стало отсутствие европейского сертификата качества. Сейчас у нас есть возможность увеличить экспортную площадь. У нас большие амбиции. Скоро мы начинаем активную деятельность, чтобы правильно позиционировать нашу компанию и нашу страну. Когда кто-то говорит о фагах – везде должны вспоминать Грузию» - считает глава компании.





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