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Ожидается повышение прогноаз экономического роста на 2024 год - министр финансов
18.03.2024 19:33
По словам министра финансов Грузии Лаши Хуцишвили, на основе текущего анализа Международный валютный фонд еще раз подтвердил устойчивость макроэкономической и фискальной политики Грузии, а так же на высоком уровне оценил шаги, предпринятые экономической командой страны.
«Как известно, в прошлом году экономический рост, по предварительным данным, составил 7,5 процента, а прогноз текущего года — 5,2 процента, исходя из расчетов, которые были подготовлены в конце прошлого года, когда был представлен проект бюджета на 2024 год. При этом мы заявили, что произойдет обновление этого показателя в зависимости от того, какими будут экономические тенденции в начале 2024 года. Соответственно, ожидается, что наши прогнозы также изменятся в сторону роста.
Важно, что прогноз экономического роста от фонда также скорректирован в сторону роста и ожидается в пределах 5,7 процента. И это в условиях, когда в стране сохраняются устойчивые параметры в направлении фискальной политики, как по долгу, так и по дефициту. Также устойчива монетарная политика — за последние 10 месяцев фиксируется инфляция ниже одного процента», — заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге в Нацбанке.
Миссия Международного валютного фонда, которая периодически, планово проводит консультации в соответствии с четвертой статьей устава МВФ, завершила свою работу в Грузии.
Лаша Хуцишвили поблагодарил команду и МВФ коллег за плодотворное сотрудничество.
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