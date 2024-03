Первый отель швейцарского бренда Swissôtel открылся в Грузии

Accor, ведущая мировая гостиничная группа, объявляет сегодня об открытии отеля Swissôtel Tbilisi, которое знаменует дебют швейцарского бренда премиум-класса в Грузии и регионе Закавказья. Расположенный в самом сердце Тбилиси, рядом с известным проспектом Руставели, в нескольких шагах от знаменитого Сухого моста и аутентичного блошиного рынка, новый флагманский отель окружен ключевыми достопримечательностями города, в числе которых театры и музеи, а также развлекательные и торговые центры.



Swissôtel Tbilisi сочетает современные интерьеры, высококлассные удобства и безупречный сервис швейцарского бренда Swissôtel, который отличает стремление к качеству, эффективности и заботе. Новое открытие дополнило растущее портфолио отелей Accor в Грузии, которое теперь насчитывает восемь отелей.



«Грузия – очень привлекательный рынок с огромным туристическим потенциалом, благодаря развитой инфраструктуре, богатой культуре и гастрономии. Открытие Swissôtel Tbilisi знаменует собой еще один важный шаг в нашем постоянном расширении на этом динамично развивающемся рынке. Новый выдающийся отель отличается современным дизайном и швейцарским гостеприимством – это идеальный вариант для путешественников, желающих начать знакомство с Тбилиси с самого центра города», – отмечает Алексис Деларофф, Генеральный директор Accor New East Europe.



«Swissôtel Tbilisi представляет собой исключительный проект, который подарит уникальный гостиничный опыт посетителям города и его местному сообществу. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать им самый теплый прием, подарить незабываемый отдых в Тбилиси и предложить уникальные кулинарные впечатления нашим гостям и жителям города», – добавляет Эрдоган Шахин, Генеральный менеджер отелей Mercure Tbilisi Old Town и Swissôtel Tbilisi.



Интерьеры отеля, разработанные всемирно известной дизайнерской и архитектурной студией Sundukovy Sisters, создают гостеприимную и элегантную атмосферу благодаря цветочным мотивам, декоративным элементам и нейтральным оттенкам. Swissôtel Tbilisi предлагает к услугам гостей 130 номеров, включая категории Swiss Business Advantage, Deluxe King и Президентские люксы. В отеле также представлена визитная карточка бренда Swissôtel – Vitality Room – фирменный номер, который поможет поддержать душевное и физическое здоровье вдали от дома.



Новый отель предлагает различные гастрономические концепции: в высотном ресторане и баре Atmosphere, расположенном на седьмом этаже, гости могут заказать блюда азиатской кухни и фирменные коктейли; в Café Swiss – аутентичные швейцарские деликатесы и десерты; в то время как ресторан Olives предлагает блюда средиземноморской кухни, а также разнообразный завтрак в формате "шведский стол" в расслабляющей атмосфере.



В отеле представлен и фирменный СПА-центр Pürovel Spa & Sport – настоящий оазис спокойствия и умиротворения, вдохновленный сменой альпийских сезонов, а также фитнес-центр с бассейном, сауной и хаммамом.



Swissôtel Tbilisi также предлагает четыре полностью оборудованных и универсальных пространства для проведения мероприятий, дизайн которых разработан с целью раскрытия творческого потенциала, повышения продуктивности и концентрации внимания. Отель расположен всего в 30 минутах езды от международного аэропорта Тбилиси, что удобно как для деловых путешественников, так и для тех, кто приезжает отдохнуть.



Гости, остановившиеся в Swissôtel Tbilisi, могут воспользоваться широким спектром вознаграждений, услуг и впечатлений, предлагаемых в рамках ALL - Accor Live Limitless – глобальной программы лояльности, которая дарит приятные впечатления во время и после пребывания в отеле.





