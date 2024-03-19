

Процесс в связи со строительством порта Анаклия идет по плану - министр

19.03.2024 17:00





По заявлению вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили, процесс в связи со строительством порта Анаклия идет по плану и «никаких сюрпризов и чего-то непредвиденного не происходило».



Как отметил Давиташвили, сейчас идет этап отбора предложений как строительного, так и частного партнеров.



«Мы следуем процедурам, предусмотренным законом и планом, который мы наметили на начальном этапе реализации проекта. В настоящее время мы выбираем строительного партнера, который начнет строительные работы. Здесь тоже нет сюрпризов. Начнем в этом году, в ближайшее время. Параллельно идет этап уточнения предложений, выбора частного партнера, который находится в завершающей стадии. Компании должны подать предложения до конца мая. С обоими претендентами у нас ведется интенсивный диалог – многие технические детали уточняются. Компаниям нужно предоставить сотни страниц документов. Процесс идет очень планомерно», - заявил Леван Давиташвили.





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