

МВФ улучшил прогноз экономического роста Грузии до 5,7%

20.03.2024 16:25





Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2024 году рост экономики Грузии составит 5,7%. Это улучшенный показатель - до этого МВФ прогнозировал рост на 4,8%.



Однако несмотря на это, рост экономики в нынешнем году в любом случае будет ниже, чем в в 2023-м - тогда этот показатель составлял 7, 5%.



«Грузия должна продолжать укреплять свою устойчивость к негативным факторам, поддерживая осмотрительную макроэкономическую политику и используя новые экономические возможности. Приоритеты включают реформирование государственных предприятий с целью ограничения их финансовых рисков и повышения эффективности, укрепление независимости Национального банка Грузии, улучшение системы образования, устранение высокого уровня безработицы и экономического неравенства» — говорится в докладе МВФ.





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