

Министр финансов Грузии встретился с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакавой

21.03.2024 17:52





Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили встретился с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакавой и другими руководящими лицами банка.



По данным пресс-службы Минфина, встреча прошла в головном офисе Азиатского банка развития в столице Республики Филиппины Маниле.



Стороны обсудили вопросы сотрудничества Грузии и Азиатского банка развития, а также ход реализации финансируемых банком проектов в стране. Внимание было акцентировано на важности проведения 57-го ежегодного заседания АБР в Грузии 2-5 мая этого года.



По данным ведомства, президент Азиатского банка развития высоко оценил подготовку Грузии к ежегодной встрече и выразил уверенность, что страна успешно проведет это масштабное мероприятие.



Стороны также обсудили новую стратегию сотрудничества Азиатского банка развития с Грузией, которая поможет стране развивать зеленую и инклюзивную экономику. В стратегии особое внимание уделяется региональному сотрудничеству и интеграции, а также развитию частного сектора, развитию человеческого капитала и изменению климата.







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