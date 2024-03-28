

Пассажиров Кутаисского аэропорта будут обслуживать три новейших SHUTTLE BUS

28.03.2024 13:43





Объединение аэропортов Грузии приобрело новые автобусы категории М3 с двигателями экологического стандарта Euro 6.



По информации ведомства, расписание автобусов будет скорректировано с учетом рейсов, а стоимость проезда в один конец составит 5 лари. Оплата будет возможна через любую банковскую карту.



Автобусы из Кутаисского аэропорта будут следовать до административного здания DMO Имерети в центре города и возвращаться в Кутаисский международный аэропорт им. Давида Агмашенебели.





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