

Грузия ведет переговоры с авиакомпаниями об увеличении частоты рейсов из Грузии в Германию в период ЕВРО-2024

28.03.2024 15:39





«Мы активно начали переговоры как с иностранными, так и с грузинскими авиакомпаниями, чтобы увеличить частоту рейсов из Грузии в Германию, а также добавить чартерные рейсы в период, когда наши ребята будут играть на чемпионате Европы», — заявил руководитель Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.



«Мы обязательно постараемся полностью удовлетворить все запросы, которые будут по поводу полетов. Информацией об этом я поделюсь с вами позже», — заявил Ираклий Каркашадзе.



Вместе с тем Каркашадзе поздравил всю Грузию с выходом на чемпионат Европы.



«Мы до сих пор не справились с эмоциями, и я хочу еще раз поздравить всю Грузию с этой исторической победой. История написана, история, которую мы обязательно расскажем нашим внукам», — заявил Ираклий Каркашадзе.



По информации Агентства гражданской авиации, всего в период июнь-июль 2024 года, согласно утвержденным на этом этапе графикам, полеты из Грузии в Европу будут выполнять десять авиакомпаний, на 39 авиалиниях, с частотой примерно 130-140 в неделю.



26 марта сборная Грузии по футболу победила Грецию в серии пенальти и впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





