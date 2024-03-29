

Wildberries рассматривает возможность выхода на рынок Грузии

29.03.2024 21:18





В Telegram-канале Paper Kartuli появилась информация об открытии пункта выдачи Wildberries в грузинском Тбилиси. В пресс-службе компании «Газете.Ru» объяснили, что это тестовая точка выдачи заказов. Запуск работы маркетплейса в Грузии рассматривается, но позже.



«Wildberries рассматривает возможность выхода на рынок Грузии, но говорить о деталях и сроках преждевременно. ПВЗ на фото — это тестовая точка выдачи заказа, которая появилась еще в 2023 году», — сказали в WB.



Фотографию пункта выдачи заказов Wildberries на улице Бесик в Тбилиси опубликовал Telegram-канал Paper Kartuli 29 марта. Отмечалось, что, несмотря на наличие ПВЗ, заказать товары напрямую из официального приложения с доставкой в Грузию нельзя.



В апреле 2023 года основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук заявляла, что онлайн-ретейлер рассматривает вопрос выхода на рынки новых для себя стран, например Азербайджана, Грузии и Таджикистана.



На данный момент Wildberries, помимо России, работает в таких странах, как Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения, Израиль и Узбекистан.



Ранее полуобнаженная россиянка раскидала землю в пункте выдачи Wildberries и заснула на банкетке.





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