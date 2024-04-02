

Кыргызстан вслед за Арменией прекращает обслуживание карт «Мир»

02.04.2024 23:40





Еще одна страна постсоветского пространства прекращает обслуживание российских карт «Мир», оператор которых в конце февраля попал под блокирующие санкции США.



Российские карты с 5 апреля перестанут работать в банках Кыргызстана, сообщила во вторник местная национальная платежная система «Элкарт». «Миром» больше будет нельзя расплатиться в торговых точках и через платежные терминалы, они перестанут работать в банкоматах, а кредитные организации страны прекратят проведение платежей с карты на карту.



Как объясняет «Элкарт», решение принято в связи с тем, что американский Минфин ввел санкции против АО «Национальная Система Платежных Карт» — 100-процентной «дочки» Банка России, ответственной за обслуживание и эмиссию «Мира». Отношения «Элкарта» с НПСК расторгнуты «с целью минимизации риска вторичных санкций», подчеркивает система в релизе.



С начала марта от работы с «Миром» отказались большинство банков Армении, а в конце месяц мобильное приложение (ОС) Mir Pay было удалено из магазина Android Google Play. Тогда же Samsung сообщила, что с 3 апреля пользователи не смогут использовать и добавлять карты «Мир» в Samsung Pay. От «Мира» также отказались казахстанские Bereke Bank и «Фридом Финанс», а китайская платежная система UnionPay заблокировала работу кобейджинговых карт «МИР-UnionPay» за пределами РФ.



Запущенная вскоре после аннексии Крыма и насчитывающая более 130 млн пластиковых карт система «Мир» «используется для обхода санкций и восстановления разорванных связей с международной финансовой системой», объяснял ранее Минфин США. Осенью 2022 года под персональные санкции попал гендиректор НСПК Владимир Комлев, после чего банки ряда стран СНГ, а также Турции прекратили и ограничили работу с «Миром».





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