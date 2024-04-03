

Министр экономики уверен, что в 2024 году и в последующие годы экономический рост останется на высокой отметке

03.04.2024 20:44





С точки зрения экономического роста, 2024 год начался со значительно позитивных и обнадеживающих тенденций. В частности, средний экономический рост в январе-феврале составил 7,7%, в том числе в феврале зафиксирован 9,5% рост, - об этом заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, говоря об основном экономическом показателе страны.



Как заявил Давиташвили во время своего выступления в парламенте в формате «часа министра», несмотря на значительные внешние вызовы и геополитическую напряженность, экономика Грузии сохранила устойчивость и продемонстрировала один из самых высоких темпов экономического роста в масштабе Европы и региона. В частности, по его словам, за последние три года (в 2023 году, по сравнению с 2020 годом) ВВП, выраженный в долларах на душу населения, почти удвоился и в 2023 году составил 8,210 долларов, а ВВП на душу населения, выраженный в лари, составил 21,575 лари.



«Наше ожидание и прогноз, что в 2024 году и в последующие годы экономический рост продолжит оставаться на высоком уровне, а ВВП на душу населения к 2024 году превысит 23 100 лари, 8 500 долларов США. В 2023 году зафиксирован рекордный объем экспорта товаров - 6,1 миллиарда долларов США. Доходы от туризма увеличились на 17,3% ежегодно (на 608,7 млн ​​долларов США) и также достигли рекордного уровня - 4,1 млрд долларов США», - сказал министр экономики.



По словам Левана Давиташвили, объем прямых иностранных инвестиций сохраняется на устойчивом уровне и Грузия имеет один из самых высоких показателей среди стран региона и Европы по отношению к ВВП.



«Что касается уровня инфляции, то с апреля 2023 года он находится ниже целевого показателя, а среднегодовая инфляция в 2023 году составила 2,5%. При этом уровень инфляции за последние 10 месяцев составляет менее 1%», - сказал он.



По словам Левана Давиташвили, в январе-марте 2024 года, как и в прошлом году, в Грузии фиксируется один из самых низких темпов инфляции в масштабе Европы и региона.





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