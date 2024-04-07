

Экономический совет принял решение о том, как должен развиваться новый международный аэропорт в Тбилиси - министр

07.04.2024 13:05





По заявлению министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили, Экономический совет принял решение о том, как должен развиваться новый международный аэропорт в Тбилиси.



По словам Давиташвили, также было принято решение, что правительство утвердит уже новые механизмы поддержки, которые обсуждались на экономическом совете.



«На Экономическом совете мы обсудили механизмы поощрения энергетики, о которых говорили с частным сектором. О новых механизмах поддержки энергопроектов из возобновляемых источников, а также о последнем аукционе. Мы представили эту информацию членам Экономического совета, и было принято решение, что правительство должно утвердить уже новые механизмы поддержки, которые обсуждались на Экономическом совете.



Также мы говорили о новом аэропорте Тбилиси, услышали реально результаты исследования, которое Азиатский банк развития провел совместно с Объединением аэропортов. Обсуждались несколько опций развития нового аэропорта, и экономический совет принял решение о том, как должен развиваться новый международный аэропорт в Тбилиси», - сказал Леван Давиташвили.





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