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Правительство Грузии утвердило проект строительства аэропорта в Вазиани
08.04.2024 12:05
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство утвердило проект строительства аэропорта в Вазиани – в 20 километрах от действующего Тбилисского международного аэропорта.
По словам Кобахидзе, тбилисский аэропорт в настоящее время может обслуживать максимум 4.5 млн пассажиров в год, в случае его реконструкции за 900 миллионов долларов он смог бы обслуживать 15 млн пассажиров.
При строительстве нового аэропорта, стоимость которого составит, по предварительным данным, составит 1 миллиард 260 миллионов долларов, он сможет принимать до 19 млн пассажиров – с перспективой расширения.
Кобахидзе говорит, что проектные и тендерные работы завершатся в 2025 году.
«Через несколько лет у Тбилиси будет новый ультрасовременный аэропорт», – сказал Кобахидзе на заседании правительства.
По словам премьера, строительство нового аэропорта положительно отразится на экономике Грузии.
Согласно действующему контракту, заключенному правительством Грузии с компанией TAV Georgia, строительство нового аэропорта запрещено в радиусе 200 километров от Тбилиси. Однако срок действия контракта с TAV Georgia истекает в 2027 году.
О возможности строительства аэропорта в Вазиани в правительстве «Грузинской мечты» говорили еще в 2013 году.
Ранее в правительстве заявили, что строительство гражданского аэропорта в Вазиани не помешает работе военной базы, расположенной в поселке.
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