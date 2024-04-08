

Правительство Грузии решило объявить налоговую амнистию для физических лиц

08.04.2024 12:07





Правительство Грузии решило объявить налоговую амнистию для физических лиц.



Как заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Кобахидзе, в результате принятия соответствующего закона 145 тысячам физических лиц будет списана налоговая задолженность на сумму 590 миллионов лари.



Кобахидзе поблагодарил министра финансов за подготовку решения.



«Решение о списании налоговой задолженности физических лиц мы приняли на заседании Экономического совета.



Есть большое количество физических лиц, имеющих налоговую задолженность. Поэтому они лишены возможности вести экономическую деятельность. Следовательно, мы решили списать долги. В частности, всем физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будет полностью списана накопившаяся до 1 января 2021 года и неуплаченная налоговая задолженность, включая начисленную на нее пеню.



145 тысяч наших сограждан получат возможность активно участвовать в экономической жизни, что будет способствовать развитию экономики», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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