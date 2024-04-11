

В 2023 году в Германии трудоустроены из Грузии 1193 человека, в Израиле - 3

11.04.2024 10:50





По государственной программе легального трудоустройства, в 2023 году в Германии были трудоустроены 1193 человека из Грузии, в Израиле - 3. Об этом говорится в «Отчете о планировании и осущствлении политики трудоустройства за 2023 год».



Согласно отчету, в 2021 году была начата программа трудоустройства на сезонных работах в ФРГ и разрешение на работу со стороны Германии даны 2732 лицам.



«20 человек трудоустроены в учреждениях длительного ухода за престарелыми в Государстве Израиль, в том числе 3 - в 2023 году (схема временного легального трудоустройства в Государстве Израиль задействована во второй половине 2022 года)», - отмечается в отчете.



Кроме того, говорится, что соглашение «О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германия» было подписано 6 февраля 2020 года, а его практическая реализация началась 15 февраля 2021 года, когда была открыта регистрация на специальной электронной платформе workabroad.moh.gov.ge.



«Всего в базе зарегистрировано 99 838 лиц (в 2023 году зарегистрировались 443 человека). Из них телефонная коммуникация состоялась с до 76 000 человек, откуда на собеседование явились до 4030 лиц», - говорится в отчете.



Что касается Израиля, то в отчете отмечается, что в 2023 году с целью трудоустройства на позиции помощника медсестры в Государстве Израиль зарегистрировалось 115 человек, трудоустроены - 3. На данном этапе реализация программы приостановлена ​​из-за боевых действий в Израиле.



«Соглашения и соответствующие имплементационные протоколы в направлении циркулярной трудовой миграции оформлены с 4 странами-партнерами, в частности: Федеративной Республикой Германия, Государством Израиль, Французской Республикой и Болгарией. На данном этапе агентство непосредственно участвует в реализации существующих соглашений с двумя странами - Государством Израиль и Федеративной Республикой Германия», - говорится в отчете.





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