Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Азиатский банк развития - Экономика Грузии в этом году вырастет на 5% и на 5,5% в 2025 году


11.04.2024   12:17


«Экономика Грузии в среднем будет расти в 2024 году на фоне сдержанного внешнего спроса и роста сервисов, а в 2025 году ожидается еще больший рост», — говорится в новом отчете Азиатского банка развития.

По прогнозу АБР, ВВП Грузии в этом году увеличится на 5%, а в 2025 году — на 5,5%, что станет возможным благодаря росту туризма и инвестиций.

«Экономика Грузии в последние годы стабильно растет. Сосредоточение внимания на региональном сотрудничестве, продвижении частного сектора, развитии человеческого капитала и проведение политики, необходимой для перехода к более зеленой и климатоустойчивой экономике, создаст изобилие в стране и укрепит социальную защиту населения», — заявил директор постоянного представительства АБР в Грузии Лесли Бирман Лам.

Вместе с тем, как говорится в обновленном отчете, Азиатский банк развития ожидает незначительного повышения инфляции до 3,5% в 2024 году и до 4% в 2025 году на фоне небольшого роста потребительских цен.

В документе также говорится, что население Грузии стареет из-за низкого уровня рождаемости, увеличения продолжительности жизни и эмиграции людей трудоспособного возраста.

АБР отмечает, что государство может повысить производительность труда сотрудников за счет повышения квалификации и использования технологий.

«Несмотря на устойчивую нехватку рабочей силы, сохраняется большой разрыв между уровнем участия мужчин и женщин в рабочей силе. Поэтому очень важно внедрить такую ​​политику, которая будет способствовать включению женщин в рабочую силу», — отмечают в АБР.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна