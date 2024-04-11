

Азиатский банк развития - Экономика Грузии в этом году вырастет на 5% и на 5,5% в 2025 году

11.04.2024 12:17





«Экономика Грузии в среднем будет расти в 2024 году на фоне сдержанного внешнего спроса и роста сервисов, а в 2025 году ожидается еще больший рост», — говорится в новом отчете Азиатского банка развития.



По прогнозу АБР, ВВП Грузии в этом году увеличится на 5%, а в 2025 году — на 5,5%, что станет возможным благодаря росту туризма и инвестиций.



«Экономика Грузии в последние годы стабильно растет. Сосредоточение внимания на региональном сотрудничестве, продвижении частного сектора, развитии человеческого капитала и проведение политики, необходимой для перехода к более зеленой и климатоустойчивой экономике, создаст изобилие в стране и укрепит социальную защиту населения», — заявил директор постоянного представительства АБР в Грузии Лесли Бирман Лам.



Вместе с тем, как говорится в обновленном отчете, Азиатский банк развития ожидает незначительного повышения инфляции до 3,5% в 2024 году и до 4% в 2025 году на фоне небольшого роста потребительских цен.



В документе также говорится, что население Грузии стареет из-за низкого уровня рождаемости, увеличения продолжительности жизни и эмиграции людей трудоспособного возраста.



АБР отмечает, что государство может повысить производительность труда сотрудников за счет повышения квалификации и использования технологий.



«Несмотря на устойчивую нехватку рабочей силы, сохраняется большой разрыв между уровнем участия мужчин и женщин в рабочей силе. Поэтому очень важно внедрить такую ​​политику, которая будет способствовать включению женщин в рабочую силу», — отмечают в АБР.





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