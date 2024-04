Батуми входит в топ-20 лучших направлений Европы

11.04.2024 12:17





Туристическая платформа European Best Destinations назвала лучшие европейские направления 2024 года. По информации Национальной администрации туризма, Батуми вошел в топ-20 наряду с самыми популярными туристическими местами Европы. Лучшие европейские туристические направления выбрали более миллиона человек из 172 стран мира посредством платформы European Best Destinations.



«Батуми — одно из самых трендовых направлений, забудьте о Барселоне и Берлине, Батуми более удивительный, захватывающий, доступный и экзотичный. В Батуми история сочетается с современностью, здесь, в Аджарском регионе, вы откроете для себя нетронутую природу. Здесь можно провести дни на пляже, это место интересно любителям ночной жизни. Вы хорошо отдохнете в Аджарии с семьей и друзьями. Здесь вас ждут романтические дни. В Аджарии вы попробуете вкуснейшие блюда региона. Батуми — это ощущение путешествия, это уникальное и незабываемое место во всем мире», — пишет о Батуми European Best Destinations.



Платформа описывает климат, природу Аджарии, высокогорную Аджарию, Батумский ботанический сад, старую батумскую архитектуру и стиль жизни города.



«Батуми — дом разнообразной культуры и религии, здесь на протяжении веков существуют православные, католические и армянские церкви, мечети и синагоги, они существуют гармонично, было бы хорошо, если бы мы подражали этому образу жизни. В Батуми красивые пейзажи моря и гор, в Аджарии вы найдете древние памятники культуры, монастыри, средневековые арочные мосты, красивые озера и села, где сохранена аутентичность, здесь вы совершите путешествие во времени», — пишет European Best Destinations.





