

Активы пенсионного агентства составляют 4,8 млрд лари

12.04.2024 11:49





По статистическим данным на 31 марта 2024 года количество участников пенсионной схемы составляет 1 миллион 503 тысячи человек, а стоимость пенсионных активов — 4,8 миллиарда лари.



Агентство сообщает, что за тот же период накопительной пенсией воспользовались 8958 человек различных категорий, им в качестве пенсии было выплачено 29 257 490 лари.



Кроме того, Пенсионное агентство по состоянию на март 2024 года также публикует результаты доходности инвестиционных портфелей.



По данным агентства, согласно портфелям, по состоянию на 31 марта 2024 года общая реальная (с учетом инфляции) прибыль с августа 2023 года по настоящее время выглядят следующим образом:



Консервативный портфель 6,27%

Сбалансированный портфель 7,73%

Динамический портфель 8,26%





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





