

Всемирный банк увеличил прогноз роста экономики Грузии

12.04.2024 17:52





Всемирный банк увеличил с 4,8% до 5,2% прогноз роста экономики Грузии в 2024 году, говорится в отчете Всемирного банка.



Кроме того, улучшен прогноз экономического роста на 2025 год, который ожидается на уровне 5% вместо 4,5%.



"Экономический рост в Грузии в 2024 году, скорее всего, сохранится на уровне 5,2%, что выше среднего показателя по региону. Несмотря на снижение притока денежных переводов, ожидается, что активные инвестиции и туризм будут способствовать экономическому росту. По прогнозу, к концу 2024 года инфляция достигнет целевого показателя в 3% при постепенном смягчении денежно-кредитной политики", – говорится в отчете.



По словам регионального директора Всемирного банка на Южном Кавказе Роланда Прайса, путь Грузии к членству в ЕС предоставляет уникальные возможности для дальнейшего укрепления институтов, обеспечения соблюдения правил и содействия интеграции в международные рынки.



"Грузия успешно осуществила реформы рыночной трансформации первого поколения. Путь к членству в ЕС предоставляет уникальные возможности для дальнейшего укрепления институтов, обеспечения соблюдения правил и облегчения интеграции в международные рынки. Для Грузии, как и для других стран региона, динамизм бизнеса требует ответа на ряд задач, в том числе улучшение конкурентной среды, сокращение государственного вмешательства в экономику, улучшение качества образования и расширение доступа к финансированию для фирм", – сказал Прайс.



После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, а в 2023-м – 7,5%.



Национальный банк Грузии ожидает рост экономики в пределах 5%. По прогнозу аналитиков компании Galt & Taggart, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 6%, а в оптимистическом сценарии ожидается рост на 7%.



Ранее TBC Capital также повысил прогноз роста ВВП с 5,6% до 6%.





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