

Приняты положительные решения по реализации энергетических проектов мощностью до 500 мегаватт

21.04.2024 11:39





Реформы, которые предстоит осуществить в секторе страхования и в сфере пенсионного страхования, запланированные инвестиции в энергетические проекты, планы по приватизации обсудили на заседании Экономического совета, которое прошло в администрации правительства. Информацию распространяет администрация правительства Грузии.



По их данным, на заседании внимание также было уделено осуществлению инвестиций в энергетические проекты.



«Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность максимального освоения потенциала страны, существующего в этом отношении. Совет принял положительные решения в связи с энергетическими проектами общей мощностью до 500 мегаватт.



Члены Экономического совета также обсудили конкретные детали реформы в сфере пассажирских и грузовых перевозок и утверждение соответствующих нормативных актов, которые в ближайшее время будут представлены правительству», - говорится в информации.





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