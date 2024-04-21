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Приняты положительные решения по реализации энергетических проектов мощностью до 500 мегаватт
21.04.2024 11:39
Реформы, которые предстоит осуществить в секторе страхования и в сфере пенсионного страхования, запланированные инвестиции в энергетические проекты, планы по приватизации обсудили на заседании Экономического совета, которое прошло в администрации правительства. Информацию распространяет администрация правительства Грузии.
По их данным, на заседании внимание также было уделено осуществлению инвестиций в энергетические проекты.
«Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность максимального освоения потенциала страны, существующего в этом отношении. Совет принял положительные решения в связи с энергетическими проектами общей мощностью до 500 мегаватт.
Члены Экономического совета также обсудили конкретные детали реформы в сфере пассажирских и грузовых перевозок и утверждение соответствующих нормативных актов, которые в ближайшее время будут представлены правительству», - говорится в информации.
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