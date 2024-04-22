

В Грузии на 16% сократилось число туристов из России

22.04.2024 19:18





По данным Национальной администрации туризма, в первом квартале 2024 года в Грузии было зарегистрировано 938 644 туристических визита.



Количество туристических визитов по сравнению с 2023 годом выросло на 11%, а по сравнению с 2019 годом на 6,4%.



В период с января по март количество международных путешественников достигло отметки в 1,3 миллиона человек, что на +7,6% больше, чем в прошлом году, что на 80,4% превышает показатель 2019 года (до пандемии).



Пятерка стран по числу международных визитов в Грузию:



Турция — 254 577

Россия — 215 468

Армения — 191 830

Азербайджан — 51 466

Израиль — 46 789



По сравнению с предыдущим годом туристические визиты из Турции увеличились на 17,6%, а из России снизились на 16,1%.



В первом квартале 2024 года в Грузии в общей сложности было зафиксировано 77 045 международных визитов из стран ЕС и Великобритании, что на 44,4% больше показателя 2019 года. Наибольшее количество визитов зафиксировано (11 734) из Польши, за ней следуют Германия (11 005) и Великобритания (6 484).



Национальная администрация туризма отмечает рост числа визитов из стран, чьи туристы тратят в путешествиях большие суммы денег. В частности, в Грузию было совершено 14 907 международных визитов из стран Персидского залива, что на 27,9% превышает аналогичные данные 2019 года. По сравнению с 2019 годом количество визитов из Саудовской Аравии выросло на 33,5%, из Кувейта – на 66,3%.







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