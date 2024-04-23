

В Грузии завершилась прокладка тоннеля в сторону границы России

23.04.2024 18:57





Прокладка 9-километрового, самого длинного в стране тоннеля Квешети-Коби завершилась в Грузии.



Последние метры тоннеля пробурили в прямом эфире. За процессом наблюдал, в частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы грузинского Кабмина, проект важен с экономической точки зрения, будет способствовать развитию транзитной функции и туризма в Грузии.



Используя дорогу Квешети-Коби, водители смогут объехать самый проблемный участок автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс – отрезок Коби-Гудаури (близ грузино-российской границы), который в зимний период часто закрывается из-за опасности схода лавин.



Стоимость проекта дороги Квешети-Коби составляет 1,2 миллиарда лари. Строительство финансируется Азиатским банком развития (ADB) и Европейским банком реконструкции и развития (EBRD).



Строительство дороги и тоннеля на участке Квешети-Коби завершится в 2024-2025 годах.





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