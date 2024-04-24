

В 2024 году Грузия получит от ADB около 23,2 миллиона евро на укрепление сектора здравоохранения

24.04.2024 17:11





Между Грузией и Азиатским банком развития (ADB) было подписано кредитное соглашение по программе укрепления сектора здравоохранения.



Документ подписали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор постоянного представительства Азиатского банка развития в Грузии Лесли Бирман Лам.



Всего банк выделит финансовых ресурсов в размере 46 275 000 евро. Согласно кредитному соглашению, первый транш в размере 23 137 500 евро будет выплачен в 2024 году, а второй транш планируется выделить в 2025 году.



По информации Минфина, программа предусматривает увеличение льгот, предоставляемых населению на первичное здравоохранение, специализированный амбулаторный уход и диагностические сервисы, а также снижение барьеров к доступу населения к финансовым ресурсам, улучшение оказания услуг на всех уровнях обслуживания, совершенствование цифровых информационных систем, которые необходимы для более эффективного управления программами здравоохранения и государственными расходами на сектор здравоохранения, улучшение управления и подотчетности за качество предоставляемых сервисов.





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