

Батуми: Недвижимость продать сложно, но цены растут

24.06.2024 12:02





В Батуми наблюдается тенденция снижения продаж квартир, несмотря на одновременный рост цен, что связано с уменьшением потока покупателей из России, которые уже купили недвижимость, а также из-за роста цен на продукты питания в Грузии.



Владельцы квартир предпочитают ждать покупателей, не снижая цены, и часто предпочитают сдавать свои квартиры в аренду, ожидая повышения спроса после окончания туристического сезона.



Снижение

Продажи квартир в Батуми снизились на 22,8% за год, что связано с уменьшением потока граждан из России. Цены на квартиры в Батуми, несмотря на снижение спроса, продолжают расти. Российские покупатели приобретая недвижимость, сами сдают квартиры в аренду. Но, в последнее время заметна общая тенденция оттока граждан РФ из Грузии.



Аналитики указывают на снижение продаж квартир в Батуми на 23% и связывают этот процесс непосредственно с оттоком мигрантов из России.



Исследование «Galt & Taggart» показало, что в 2023-2024 годах на граждан Грузии приходилось лишь 20% от общего объема продаж квартир, а на граждан России и Израиля – 24% и 6% соответственно.



Самый высокий спрос на недвижимость наблюдается в районе Нового бульвара в Батуми, где в первом квартале 2024 года было продано 1315 квартир.



Самые дорогие квартиры в Батуми находятся вдоль береговой линии, а в старом Батуми цены несколько ниже.



Средневзвешенная цена квадратного метра в Батуми за последние три года значительно выросла: с 861 USD в 2022 году до 1316 USD в 2024 году.



Рост

Исследование показывает, что продажи квартир в Кобулети выросли на 24,1% в первом квартале 2024 года, со средней ценой в 1200 долларов США за квадратный метр.



Этот рост связан с увеличением проектов премиум-класса. Он также говорит о влиянии увеличения затрат застройщиков на конечные цены квартир. Снижение продаж в Батуми может привести к небольшой коррекции цен, но аналитики не ожидают значительного падения стоимости.





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